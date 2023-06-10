Підтоплений, але незламний та прекрасний: ексклюзивне відео з Херсона

У місті триває евакуація, але багато жителів не хочуть надовго залишати будинок

Захоплений, але так і не підкорений ворогом , Херсон продовжує жити і боротися за своє існування, долаючи нову напасть, яка на нього обрушилася "завдяки" російському ворогу – підтоплення.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив невелику відеозамальовку із підтопленого міста, в якій з любов’ю показав, як виглядає зараз Херсон і чим живуть його мешканці.

Як можна зрозуміти з ролика, багато вулиць залишаються підтопленими, і Херсон чимось нагадує (на жаль) Венецію. Води, як і раніше, вистачає на вулицях, хоча вона прибуває і не такими стрімкими темпами, як раніше.

Звичайно, багато будинків залишаються підтопленими: згідно з інформацією МВС, тільки в районі Корабел підтоплено майже дві тисячі жител.

Само собою, що жити комфортно у воді "до пояса" чи навіть "по кісточки" неможливо, тому в Херсоні триває евакуація місцевих жителів.

Чималу допомогу в цьому надають волонтери, які не лише допомагають вивозити "на сушу" людей, а й постачають тим, хто залишився на "острівцях" воду, їжу, човни, мотори та зарядні станції.

На жаль, робити це доводиться під обстріли росіян.

Тим не менш, більшість херсонців відмовляються їхати з міста — адже за час окупації доводилося пережити і куди страшніші часи.

Люди планують перечекати, вода зійде і можна буде повернутися додому.

Звичайно, хочеться вірити, що чекати херсонцям залишилося недовго, і незабаром у їхньому житті, а також у житті їхнього міста почнеться світла смуга – адже вони цього явно заслуговують.

Нагадаємо, що минулий репортаж "Телеграфа" з Херсона ви можете переглянути, перейшовши за посиланням.

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