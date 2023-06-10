Подтопленный, но несгибаемый и прекрасный: эксклюзивное видео из Херсона

В городе продолжается эвакуация, но многие жители не хотят надолго покидать дом

Захваченный, но так и не покоренный врагом Херсон продолжает жить и бороться за свое существование, преодолевая новую напасть, которой его подвергли русские враги – подтопление.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал небольшую видеозарисовку из подтопленного города, в которой с любовью показал, как выглядит сейчас Херсон и чем живут его жители.

Как можно понять по ролику, многие улицы остаются подтопленными, и Херсон чем-то очень напоминает (к сожалению) Венецию. Воды по-прежнему хватает на улицах, хотя она и не прибывает стремительными темпами, как раньше.

Конечно, многие дома остаются подтопленными: согласно информации МВД, только в районе Корабел подтоплены почти две тысячи жилищ.

Само собой, что жить нормально по пояс или даже "по косточки" в воде невозможно, поэтому в Херсоне продолжается эвакуация местных жителей.

Немалую помощь в этом оказывают волонтеры, которые не только помогают вывозить "на сушу" людей, но и привозят тем, стался на "островках" воду, еду, лодки, моторы и зарядные станции.

К сожалению, делать все это приходится под обстрелы россиян.

Тем не менее, большинство херсонцев отказываются уезжать из города – ведь за время оккупации приходилось пережить и куда более страшные времена.

Люди планируют переждать, вода сойдет, и можно будет вернуться домой.

Конечно, хочется верить, что херсонцам осталось ждать недолго, и скоро в их жизни, а также в жизни их города начнется светлая полоса – ведь они этого явно заслуживают.

Напомним, что прошлый репортаж "Телеграфа" из Херсона вы может посмотреть, перейдя по ссылке.

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