Сотрудники МЧС и российские лодки: в эфире канала "Рада" оконфузились с сюжетом из Херсонщины (видео)
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Телеканал "Рада" вставил в свой сюжет кадры с российского ТВ
В эфире государственного телеканала "Рада" в сюжете про эвакуацию с правобережной части Херсонской области случайно показали видео от МЧС россии с эвакуацией людей с оккупированной части региона, хотя на самом деле россияне не заботятся о судьбе местного населения.
На это обратили внимание журналисты "Детектор медиа".
Сюжет вышел в эфире 9 июня в 16:35, после чего довольно грубый ляп журналистов начали активно разносить по сети.
В сюжете фигурировали работники российского МЧС.
Также можно было заметить, как по затопленному участку проплывает лодка с надписью "МЧС России" с, вероятно, несколькими эвакуированными на борту.
Позже медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш заявил, что его коллеги допустили досадную ошибку из-за человеческого фактора.
"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — сказал он.
Ранее "Телеграф" публиковал свежие кадры из затопленной Херсонской области, где продолжается эвакуация населения.