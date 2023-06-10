Сотрудники МЧС и российские лодки: в эфире канала "Рада" оконфузились с сюжетом из Херсонщины (видео)

Телеканал "Рада" вставил в свой сюжет кадры с российского ТВ

В эфире государственного телеканала "Рада" в сюжете про эвакуацию с правобережной части Херсонской области случайно показали видео от МЧС россии с эвакуацией людей с оккупированной части региона, хотя на самом деле россияне не заботятся о судьбе местного населения.

На это обратили внимание журналисты "Детектор медиа".

Сюжет вышел в эфире 9 июня в 16:35, после чего довольно грубый ляп журналистов начали активно разносить по сети.

В сюжете фигурировали работники российского МЧС.

Также можно было заметить, как по затопленному участку проплывает лодка с надписью "МЧС России" с, вероятно, несколькими эвакуированными на борту.

Позже медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш заявил, что его коллеги допустили досадную ошибку из-за человеческого фактора.

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — сказал он.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие кадры из затопленной Херсонской области, где продолжается эвакуация населения.