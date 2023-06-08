Війна — день 470: порятунок Херсонщини, локальні успіхи та просування ЗСУ

Оперативно про головне 8 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 470 днів. Херсонську та частково Миколаївську області продовжує затоплювати внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами. Також продовжуються бої на багатьох ділянках фронту. При цьому інформації про якесь просування росіян десь немає, зате ЗСУ локально переходять у контратаку і вибивають росіян із займаної ними території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Графік початку настання ЗСУ затверджений, заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Bild.

"Ми затвердили графік початку руху наших військ, рішення ухвалено", — сказав він.

Дізнатися про головні події 5 червня можна у публікації: Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у росії

З даними за 6 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 468: росіяни підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ просуваються під Бахмутом

Про те, що відбувалося 7 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 469: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС