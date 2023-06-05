Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оперативно про головне 5 червня
Повномасштабне вторгнення в Україну триває 467 днів. Окупанти продовжують робити спроби наступу на Куп’янському напрямку, проте це не приносить особливих успіхів, своєю чергою ЗСУ тримають оборону на сході України та досягають успіхів у контратаках на окремих ділянках. Водночас у самій росії триває протистояння між збройною опозицією та путінськими військовими на території Бєлгородської області.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Окупанти обстріляли Чугуєв (Харківська область) ракетами С-300, повідомили у поліції.
Дізнатися про головні події 2 червня можна у публікації: Війна — день 464: спроби наступу росіян на Донбасі продовжуються, але ЗСУ "перемелюють" окупантів
З даними за 3 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 465: окупанти зупинилися під Бахмутом, але намагаються прорватися в інших місцях
Про те, що відбувалося 4 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор