Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у росії

Оперативно про головне 5 червня

Повномасштабне вторгнення в Україну триває 467 днів. Окупанти продовжують робити спроби наступу на Куп’янському напрямку, проте це не приносить особливих успіхів, своєю чергою ЗСУ тримають оборону на сході України та досягають успіхів у контратаках на окремих ділянках. Водночас у самій росії триває протистояння між збройною опозицією та путінськими військовими на території Бєлгородської області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстріляли Чугуєв (Харківська область) ракетами С-300, повідомили у поліції.

Дізнатися про головні події 2 червня можна у публікації: Війна — день 464: спроби наступу росіян на Донбасі продовжуються, але ЗСУ "перемелюють" окупантів

З даними за 3 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 465: окупанти зупинилися під Бахмутом, але намагаються прорватися в інших місцях

Про те, що відбувалося 4 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор