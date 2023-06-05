Атака росії безпілотниками: два невідомі дрони летіли прямо на москву (фото)

Обидва безпілотники летіли траєкторією у бік столиці Росії

У росії вже й дня не минає без будь-яких інцидентів із безпілотниками й сьогоднішній не став винятком. БПЛА цього разу впали в Калузької області, а попрямували вони у бік москви.

Про це пише Telegram-канал Mash, публікуючи відповідні фотографії.

Перший безпілотник упав на 283-му кілометрі траси М3 "Україна" у Калузької області біля селища Думіничі.

Місцеві жителі повідомляють, що увечері 4 червня вони бачили в небі об’єкт, візуально схожий на БПЛА літакового типу з лампочками, який прямував у бік москви.

Другий безпілотник упав на 299-му кілометрі траси у Жиздринському районі. У цьому випадку очевидці також стверджують, що він пролітав над автошляхом зі швидкістю 140–150 км/год прямою траєкторією у бік столиці.

"Розмах крил БПЛА близько півтора-двох метрів. Місцеві помітили на ньому відеокамеру, підвішених боєприпасів не було", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в районі села Товаркове Калузької області, за 140 км від москви, впав невідомий дрон літакового типу. Під час падіння БПЛА вибухнув.