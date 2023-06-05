Атака россии беспилотниками: два неизвестных дрона летели прямо на москву (фото)

Оба беспилотника летели по траектории в сторону столицы россии

В россии уже и дня не проходит без каких-либо инцидентов с беспилотниками и сегодняшний не стал исключением. БПЛА на сей раз упали в Калужской области, а направились они в сторону москвы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя соответствующие фотографии.

Первый беспилотник упал на 283-м километре трассы М3 "Украина" в Калужской области около посёлка Думиничи.

Местные жители сообщают, что вечером 4 июня они видели в небе объект, визуальной похожий на БПЛА самолетного типа с лампочками, который направлялся в сторону москвы.

Второй беспилотник упал на 299-м километре трассы в Жиздринском районе. В данном случае очевидцы также утверждают, что он пролетал над автодорогой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории в сторону столицы.

"Размах крыльев БПЛА около полутора-двух метров. Местные заметили на нём видеокамеру, подвешенных боеприпасов не было", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в районе села Товарково Калужской области, в 140 км от москвы, упал неизвестный дрон самолетного типа. При падении БПЛА взорвался.