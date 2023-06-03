Війна — день 465: окупанти зупинилися під Бахмутом, але намагаються прорватися в інших місцях

Оперативно про головне 3 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 465 днів. Окупанти продовжують робити спроби наступу по ряду напрямків і міг досягти невеликих успіхів у Харківській області, натомість бойові дії в районі Бахмут сильно сповільнилися і зводяться до артилерійських дуелей. Росіяни продовжують тактику нічних обстрілів України, однак у ГУР кажуть, що вони не здатні зробити достатню кількість ракет, щоб тривалий час підтримувати такий темп.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про законність арешту путіна на саміті BRICS в Південній Африці.

00:00 У Білому Домі кажуть, що Захід зробив усе необхідне, щоб Україна була готова до контрнаступу.

З даними за 31 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 462: окупанти сповільнилися під Бахмутом, але готують новий удар по Україні

Про те, що відбувалося 1 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 463: окупанти продовжують локальні атаки і важко приховує втрати

Дізнатися про головні події 2 червня можна у публікації: Війна — день 464: спроби наступу росіян на Донбасі продовжуються, але ЗСУ "перемелюють" окупантів