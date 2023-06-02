Війна — день 464: спроби наступу росіян на Донбасі продовжуються, але ЗСУ "перемелюють" окупантів

Оперативно про головне 2 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 464 дні. Російські окупаційні війська продовжують завдавати численних артилерійських та авіаударів по українських населених пунктах. Також тривають запеклі бої на Донбасі, де окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ, проте безуспішно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16, проте не передасть їй ці винищувачі, оскільки у самій Польщі їх не вистачає, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Херсоні та Кураховому Донецької області.

Дізнатися про головні події 30 травня можна у публікації: Війна — день 461: нічна атака Києва та удари ЗСУ по тилах окупантів

З даними за 31 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 462: окупанти сповільнилися під Бахмутом, але готують новий удар по Україні

Про те, що відбувалося 1 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 463: окупанти продовжують локальні атаки і важко приховує втрати