Чи залишились у росії ракети для нових атак на Київ? Ексклюзивний прогноз розвідки

Андрій Юсов прокоментував "Телеграфу" логіку масованих ударів рф по Києву

Травень та початок червня стали по-справжньому "вибуховими" для киян та жителів області — мало не щоночі окупанти атакують столицю ракетами та дронами, завдаючи руйнувань та вбиваючи мирне населення.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі "Телеграфу" прокоментував підвищення інтенсивності ракетних обстрілів столиці та розповів, чи є у ворога потенціал для нових повітряних атак.

"Після провального зимового ракетного терору, метою якого був підрив енергосистеми України і по суті блекаут, кілька місяців була пауза (масованих обстрілів не було — Авт.). Ворог мав певну можливість накопичити ракетний потенціал, і, власне, зараз його використовує. У рашистів ще є можливості для виробництва, але вони обмежені. Звісно, мова не йде про відновлення того потенціалу, який було витрачено в ході повномасштабного вторгнення в Україну. Але певну кількість вони ще можуть виробляти. Власне, це ми й можемо бачити на прикладі атак на Київ", — каже представник ГУР.

За словами Юсова, кремль посилив удари по українській столиці з низки причин. Одна з них — це психологічний ефект і спроба деморалізувати українське суспільство (посіяти паніку, спровокувати якісь внутрішні розбіжності всередині України), "можливо вплинути на військово-політичне керівництво з метою перегляду позицій, що стосується деокупації всіх українських територій".

"Звичайно, на ідеологічному рівні Київ залишається ключовим символом опору російській агресії, містом, яке не вдалося підкорити, яке відігнало від себе новітню орду. Містом, яке не те що з квітами, а зі зброєю у руках зустріло окупантів і продовжує вести боротьбу. Також є спроби росії зупинити (ускладнити) підготовку до продовження звільнення окупованих територій українськими силами безпеки і оборони. Відбувається вивчення, виснаження систем ППО та полювання на новітні системи, які передають нам наші партнери з проукраїнської коаліції. Звичайно, полювання на Patriot — одна з причин такої активності рф", — пояснює Андрій Юсов.

Нагадаємо, що останніми тижнями російський ворог майже кожної ночі атакує Україну із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Так, у ніч проти 1 червня окупанти випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер". З них 7 були балістичними, а 3 – крилатими. Сили ППО збили усі російські ракети. Уламки впали у трьох районах столиці. Попередньо було відомо про 10 постраждалих.

Як повідомлялося, у Деснянському районі столиці через падіння уламків загинули троє людей: дитина, мама та ще одна жінка. За попередніми даними, вони прямували до укриття в поліклініці, яке було на момент атаки закритим.

У ніч на 2 червня російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл Київщини. Цього разу вони використовували для атаки одночасно дрони та ракети. У Києві оголошувалась повітряна тривога, працювала ППО.