Війна — день 462: окупанти сповільнилися під Бахмутом, але готують новий удар по Україні

Оперативно про головне 31 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 462 дні. Окупанти сповільнилися в Бахмуті, проте активувалися на лінії Сватово-Кремінна, а на Донеччині вони особливу увагу приділяють Мар’їнці. При цьому не припиняються нічні удари по мирних містах, через що продовжують гинути люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти можуть готувати нову масовану атаку з моря з використанням БПЛА та ракет "Калібр", повідомила в ефірі телемарафону речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Про те, що відбувалося 28 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 459: окупанти сповільнилися під Бахмутом, а ЗСУ б’ють по тилах

Дізнатися про головні події 29 травня можна у публікації: Війна — день 460: "вагнерівці" виходять із Бахмута, а нічні обстріли продовжуються

З даними за 30 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 461: нічна атака Києва та удари ЗСУ по тилах окупантів