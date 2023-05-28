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Війна — день 459: окупанти сповільнилися під Бахмутом, а ЗСУ б’ють по тилах

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 459 днів
Бої за Україну тривають 459 днів

Оперативно про головне 28 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 459 днів. Темпи бойових дій у Бахмуті та навколо нього продовжують знижуватися, що пов’язано з передачею позицій "вагнерівців" російської армії. На думку експертів, це може дати ЗСУ ініціативу щодо проведення нових операцій навколо міста. Українські захисники тим часом продовжують підготовку до контрнаступу і вже проводять етапи зі знищення логістики та складів окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Західні країни почали побоюватись дій українського ГУР. Зокрема молдавська влада просить американців застерегти ГУР від атак на окуповане Придністров’я.

Дізнатися про головні події 25 травня можна у публікації: Війна — день 456: окупанти сповільнилися під Бахмутом і продовжують обстріл України

З даними за 26 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 457: українські військові тримають Бахмут та б’ють за позиціями окупантів

Про те, що відбувалося 27 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 458: ЗСУ успішно атакують російські позиції, а окупанти продовжують обстріли

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#Україна #Росія #Війна