Війна — день 457: українські військові тримають Бахмут і б’ють по позиціям окупантів
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Оперативно про головне 26 травня
Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 457 днів. Противник продовжує проводити атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, також російські військові активізувалися на Куп’янському напрямі. Українські військові продовжують усіма силами тримати Бахмут і завдають ударів по позиціях ворога на окупованих територіях, зокрема, російська авіація зазнала втрат у районі аеродрому під Мелітополем у Запорізькій області.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Шведськы САУ Archer прибудуть в Україну протягом літа 2023-го року, — Міноборони.
00:00 Біля Морозовська в Ростовській області росії пролунав вибух, — влада заявляє, що там ППО збила українську ракету.
У тимчасово окупованому Бердянську також сильні вибухи. У мережі пишуть, що уражено склад боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та місце дислокації особового складу росіян. Офіційних коментарів української сторони з цього приводу ще не було.
З даними за 23 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 454: ЗСУ досягли переваги під Бахмутом, а окупанти не припиняють обстрілу
Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 455: нещадні обстріли Бахмута, метушня в Бєлгородській області
Дізнатися про головні події 25 травня можна у публікації: Війна — день 456: окупанти сповільнилися під Бахмутом і продовжують обстріл України