Війна — день 457: українські військові тримають Бахмут і б’ють по позиціям окупантів

Оперативно про головне 26 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 457 днів. Противник продовжує проводити атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, також російські військові активізувалися на Куп’янському напрямі. Українські військові продовжують усіма силами тримати Бахмут і завдають ударів по позиціях ворога на окупованих територіях, зокрема, російська авіація зазнала втрат у районі аеродрому під Мелітополем у Запорізькій області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Шведськы САУ Archer прибудуть в Україну протягом літа 2023-го року, — Міноборони.

00:00 Біля Морозовська в Ростовській області росії пролунав вибух, — влада заявляє, що там ППО збила українську ракету.

У тимчасово окупованому Бердянську також сильні вибухи. У мережі пишуть, що уражено склад боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та місце дислокації особового складу росіян. Офіційних коментарів української сторони з цього приводу ще не було.

З даними за 23 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 454: ЗСУ досягли переваги під Бахмутом, а окупанти не припиняють обстрілу

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 455: нещадні обстріли Бахмута, метушня в Бєлгородській області

Дізнатися про головні події 25 травня можна у публікації: Війна — день 456: окупанти сповільнилися під Бахмутом і продовжують обстріл України