Окупанти могли просунутися на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку

Фінансист вагнерівців євген пригожин намагається закріпити свою позицію в російській політиці використовуючи тему захоплення Бахмута, яке відбулося не повністю. Водночас російське інформполе обговорює великі втрати вагнерівців в тривалих спробах захоплення міста.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, російські військові продовжують атаки як на лінії Сватове — Кремінна та в околицях Куп'янська, так і в Бахмуті та під Авдіївкою.

Генштаб ЗСУ повідомляє про бойові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на них відбиті 28 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки (16 км на північний схід від Куп’янська). На Лиманському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Аналітики зазначили, що 24 травня були опубліковані геолокаційні кадри, які показують, що російські війська захопили Ягідне (22 км на схід від Куп’янська) і трохи просувалися поблизу Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області

Окупанти продовжили обмежені наземні атаки на околиці Бахмута, вели наступальні дії у напрямку Іванівського. Українські війська продовжують оборону на підступах до Бахмута.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка, на Мар’їнському багато атак ворога відбили в районі міста Мар’їнка. У західній частині Донецької області атак ворога не зафіксовано.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Війська рф не припиняють оборонних дій на півдні України. Вони також обстрілюють українські позиції та прифронтові міста авіабомбами.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Авдіївці, яка постійно знаходиться під ударами російських військ залишилась одна дитина. Її доля невідома — батьки не хочуть евакуюватися та ховаються від правоохоронців.