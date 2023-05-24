В Авдіївці батьки переховують останню дитину і не дають її евакуювати

Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти дитину поки не вдається

В Авдіївці Донецької області, де точаться запеклі бої а наприкінці січня сталася трагедія — під час удару окупантів загинуло немовля, правоохоронці розшукують останню дитину, що залишилася в місті. Батьки не хочуть виїжджати з міста — родину вже декілька місяців намагаються знайти правоохоронці.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Офіційно у нас місті залишається одна дитина, ми не можемо її знайти уже декілька місяців точно. Останній місяць ми навіть батьків не бачимо, десь вони дуже сильно ховаються. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки", – описав ситуацію він.

Авдіївка на карті

Барабаш додав, що батьки переховують дитину від евакуації. Проте на даний момент невідомо, чи могли вони самостійно виїхати з Авдіївки. Проте підтверджень, що дитина перебуває у безпеці, немає.

"Не можемо знайти ні ми, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією. Іноді вже думаємо "може вони виїхали самі", але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають", – резюмував керівник Авдіївської МВА.

Як розповідав "Телеграф", Авдіївка часто стає мішенню для російських окупантів — під час одного з обстрілів у місті загинуло троє жителів.