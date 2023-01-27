Окупанти обстріляли Авдіївку та Бахмут: загинули троє людей

Росіяни били по житлах мирних громадян із "Градів" та артилерії

Незважаючи на величезні втрати в боях на Донбасі, російський ворог наполегливо продовжує спроби здобути хоч якусь перемогу, обстрілюючи при цьому як українські війська, так і мирні міста.

Зокрема, протягом четверга, 26 січня, окупанти вбили трьох мешканців регіону.

Ще вісім місцевих мешканців внаслідок атак ворога отримали поранення, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Наголошується, що противник цього дня відкрив вогонь по містах Бахмут та Авдіївка, а також по селищу Богоявленка (Волноваський район). Загарбники били населеними пунктами з реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії.

Зокрема, противник вів вогонь із житлової забудови. Загинула жінка 79 років та двоє чоловіків – одному з них було 62 роки, іншому – 58.

"Від попадання снарядів отримали пошкодження та руйнування приватні, багатоквартирні будинки та господарські споруди", – йдеться у повідомленні.

В обласній прокуратурі додали, що розпочали досудове розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що путінські війська останніми днями почали вести обмежені атаки на більшій частині лінії фронту. Така тактика, на думку аналітиків, покликана розосередити та відволікти українських захисників, щоб розпочати наступ у Луганській області.