Темп контратак ЗСУ сповільнився, але є нюанс: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

Українські контратаки в районі Бахмута сповільнилися через те, що ворог сконцентрував там більшість резервів. Водночас контратака триває на північній та південній околицях міста.

Однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські контратаки поблизу Бахмута могли усунути загрозу російського оточення українських сил у Бахмуті. Також повідомляється про активну підготовку ворога до оборони на півдні.

За даними Генштабу, ворог зосереджений на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти наступали в районі Білогорівки Луганської області. Росіяни заявляють про бої біля Тимківки та Синьківки під Куп'янськом, а також про просування в районі Серебрянського лісництва.

Карта бойових дій в Луганській області

Російські війська продовжували вести наземні атаки в районі Бахмута 19 травня. Тривають бої за місто. За даними DeepState ворог має успіхи в західній частині. Їхні аналітики вважають, що утримання залишків міста вже втратило будь-який сенс. Сили оборони зачистили урочище Ступки та продовжують тиск на ворога південніше Іванівського. В напрямку цього населеного пункту, а також Білої Гори окупанти вели наступ, звітує Генштаб. В росії деякі вже почали вважати, що захопити Бахмут майже вдалося, однак ISW не помітив "жодних ознак того, що українські сили здійснюють контрольований відхід зі своїх позицій, що залишилися в місті, або що напади "Вагнера" неминуче загрожують захопленням усіх українських позицій, що залишилися".

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог дещо посилив темп атак. Російські окупанти вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар’їнка. Російські джерела стверджували про просування росіян в західній Мар'їнці. На Шахтарському напрямку за минулу добу відбиті 10 наступів в районі Новомихайлівки. Російські джерела заявляють про контратаки ЗСУ, зокрема біля Солодкого.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська готуються до ймовірного українського контрнаступу шляхом затоплення полів у Василівському та Якимівському районі. Вони також заявляють про спроби безпілотників проникнути в Крим.

Карта бойових дій в Херсонській області

Карта бойових дій в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про начебто візит російського міністра сергія шойгу на окуповану частину України.Він начебто відвідує передовий командний пункт невизначеного формування Східного угруповання військ (СВО) на Запорізькому напрямку.