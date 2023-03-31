Мати не хотіла евакуюватися: в Авдіївці через обстріл загинуло немовля

Авдіївка знову зазнала обстрілу

Окупанти завдали чергового удару по Авдіївці, через що загинули двоє мирних жителів, серед яких дитина 2022 року народження.

Як повідомив у своєму telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, окрім двох убитих росіянами цивільних ще двоє людей отримали поранення.

Він не став вдаватися до деталей, але зазначив, що окупанти пошкодили житловий будинок. При цьому Єрмак охарактеризував черговий обстріл як прояв російського тероризму.

Більше подробиць додав голова Донецької ОВА Павло Кириленко, який зазначив, що внаслідок артилерійського удару загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Батьки дитини отримали поранення.

При цьому він додав, що жінку неодноразово закликали подумати про життя дитини та евакуюватись, проте вона навідріз відмовилася це робити.

"На жаль, деяким людям евакуація досі здається незрозумілим та зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя", — додав він.

Варто зазначити, що в Авдіївці останніми днями помітно загострилася ситуація, а тому туди закрили доступ журналістам. Крім того, місто стало набагато частіше зазнавати обстрілів з боку окупантів.