Війна — день 455: нещадні обстріли Бахмута, метушня в Бєлгородській області

Оперативно про головне 24 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 455 днів. Поки росіяни намагаються відловити у Бєлгородській області партизанів, на території України вони зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. При цьому вони могли просунутися у деяких місцях. Щодо міста-фортеці Бахмут, то бої там продовжуються, а окупанти не шкодують снарядів для того, щоб знищити все те, що залишилося від його інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили безпілотники Україною. Про роботу ППО повідомлялося у Сумській та Чернігівській областях

00:00 У Бєлгороді ближче до півночі пролунав вибух у районі залізничного вокзалу.

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 452: ситуація в Бахмуті критична, але ЗСУ тримають оборону

Дізнатися про головні події 22 травня можна у публікації: Війна — день 453: ЗСУ оточують Бахмут, а окупанти намагаються остаточно захопити місто

З даними за 23 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 454: ЗСУ досягли переваги під Бахмутом, а окупанти не припиняють обстрілу