Мінус ще одна "пташка": ЗСУ заявили про знищення російського вертольоту

росія втратила 16 мільйонів доларів США

Очікуючи на передачу Україні бойових літаків F-16, ЗСУ активно "роззброює" країну-агресора: минулої доби, 23 травня, українські війська збили російський гелікоптер Ка-52.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні.

Подробиць, де саме був "демілітарізований" ворожий вертоліт, у Генштабі не надали.

Зазначимо, окупанти вже втратили в Україні 309 бойових літаків та 296 вертольотів.

Нагадаємо, Ка-52 – це розвідувально-ударний гелікоптер розробки російського ОКБ "Камов", борт прийняли на озброєння МО РФ у 2011 році. Головна перевага гелікоптера Ка-52 – можливість проведення бойових операцій у складних метеоумовах та у будь-яку пору доби. Він розвиває швидкість до 300 км/год. Озброєння ударного вертольота складається із 30-мм автоматичної гармати 2А42 та підвісного авіаційного озброєння. Маючи до шести точок підвіски, гелікоптер може нести блоки з 23-мм авіаційними гарматами, пускові контейнери з некерованими реактивними снарядами С-8 та С-13, а також протитанкові керовані ракети 9М120-1 "Атака" та 9А4172К "Вихрь-1".

Як раніше повідомляв "Телеграф", 21 травня українські сили протиповітряної оборони знищили російський літак Су-35. Він мав намір здійснювати пуски у бік півдня України.