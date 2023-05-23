Війна — день 454: ЗСУ досягли переваги під Бахмутом, а окупанти не припиняють обстріли

Оперативно про головне 23 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 454 дні. Ворог зосереджений на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, а найважчі бої відбуваються безпосередньо у Бахмуті та околицях. При цьому ЗСУ досягли певних успіхів на міських флангах та змогли зайняти панівні висоти, чим значно ускладнили життя окупантам. У відповідь на це росіяни продовжують влаштовувати нічні обстріли України, що призводить до руйнувань та поранень серед мирного населення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Держдепартаменті США кажуть, що постачання винищувачів Україні є пріоритетним завданням, а реалізацію плану буде розпочато найближчими місяцями.

З даними за 20 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 451: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріл мирних міст

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 452: ситуація в Бахмуті критична, але ЗСУ тримають оборону

Дізнатися про головні події 22 травня можна у публікації: Війна — день 453: ЗСУ оточують Бахмут, а окупанти намагаються остаточно захопити місто