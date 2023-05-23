Окупанти могли просунутися під Кремінною та Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні

Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар'їнка

Підрозділи загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" напередодні здійснили рейд у Білгородську область рф. Українці заявили що ЗСУ не причетні до атаки.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що частина офіційних осіб та блогерів рф припустили, що це було організовано для відволікання уваги від ситуації в Бахмуті та українського контрнаступу. Також зазначається, що євген пригожин знову обіцяє вивести вагнерівців з лінії фронту, однак мова не про Бахмут, а всю передову після 1 червня. Причиною назване відновлення та тренування.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджує зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти наступали в районі Масютівки Харківської області. На Лиманському — в районі Білогорівки Луганської області. За даними ISW, російські війська просуваються на південь від Кремінної поблизу фільтраційної станції на південно-східній околиці Білогорівки.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті та навколо нього тривають бої. Українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від Бахмута. У росії не коментують ситуацію, що склалася, а зосереджені на змаганні за відповідальність за перемогу.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку окупанти наступали у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. ISW зазначають просування ворога на південний захід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). За даними DeepState біля Первомайського українські військові успішно відбили атаку окупантів з підрозділу "шторм", також декілька десятків вдалося захопити полоненим. На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Росіян напружують українські позиції на островах у Дніпрі. Вони заявляють про стримання українських сил авіабомбами. ЗАЕС знову у блекауті — станція виживає на генераторах. Війська рф ведуть обстріли поселень поблизу лінії зіткнення.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав про новий оголошений пакет військової допомоги для України від США. Серед передачі — багато боєприпасів, зокрема для американських ПТРК.