Війна — день 453: ЗСУ оточують Бахмут, а окупанти намагаються остаточно захопити місто

Оперативно про головне 22 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 453 дні. Окупанти відправляють у бій усі доступні сили, щоб завершити захоплення Бахмута, проте ЗСУ успішно просуваються на околицях міста, щоб взяти його в оточення. При цьому численні обстріли та бомбардування призвели до того, що від Бахмута вже майже нічого не залишилося. Аналітики при цьому зазначають, що захоплення міста росіянами не призведе до покращення їхнього становища, а тому це матиме скоріше символічне значення для окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За даними моніторингових груп, неподалік від Залізного порту було збито російський літак Су-35, який бомбив Херсонську область

Дізнатися про головні події 19 травня можна в публікації: Війна — день 450: жорстокі бої за Бахмут продовжуються, РФ стягнула туди більшу частину своїх резервів

З даними за 20 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 451: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріл мирних міст

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 452: ситуація в Бахмуті критична, але ЗСУ тримають оборону