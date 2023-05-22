Після вибухів у Запоріжжі зникло світло: місцева влада назвала причину

Причина з вибухами не пов'язана, запевняють чиновники

Українська енергосистема після російських обстрілів переживає не найкращі часи та потребує ремонту. Так, у Запоріжжі через негаразди на двох об'єктах без електроенергії та водопостачання лишилися кілька районів міста.

Те, що проблеми не пов'язані напряму з ворожими обстрілами повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко. Він зазначив, що на одному з об'єктів енергосистеми через перенавантаження сталося загоряння. Одночасно з цим спрацювала система захисту на іншому об'єкті.

Над розв'язанням проблеми, відновленням послуг та з'ясуванням причини працюють фахівці, однак терміни в які поновиться подача електроенергії не називаються. Нагадаємо, напередодні вночі в Запоріжжі лунали вибухи. Масовані обстріли торкнулися також Дніпра та Харківщини.

Раніше "Телеграф" розповідав про проблеми в сфері енергетики. Через обстріли були пошкоджені 66% теплоелектростанцій. Аби підготуватися до наступного осінньо-зимового сезону Україні треба понад 45 млрд грн на відновлення. Через це можуть зрости тарифи на електроенергію.