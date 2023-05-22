После взрывов в Запорожье исчез свет: местные власти назвали причину

Причина со взрывами не связана, уверяют чиновники

Украинская энергосистема после российских обстрелов переживает не лучшие времена и требует ремонта. Так, в Запорожье из-за неурядиц на двух объектах без электроэнергии и водоснабжения остались несколько районов города.

То, что проблемы не связаны напрямую с вражескими обстрелами, сообщил председатель ЗОВА Юрий Малашко. Он отметил, что на одном из объектов энергосистемы из-за перегрузки произошло возгорание. Одновременно с этим сработала система защиты на другом объекте.

Над решением проблемы, восстановлением услуг и выяснением причины работают специалисты, однако сроки, в которые возобновится подача электроэнергии, не называются. Напомним, накануне ночью в Запорожье раздавались взрывы. Массированные обстрелы коснулись также Днепра и Харьковщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблемах в сфере энергетики. Из-за обстрелов были повреждены 66% теплоэлектростанций. Чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему сезону, Украине нужно более 45 млрд грн на восстановление. Из-за этого могут вырасти тарифы на электроэнергию.