В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в ряде городов раздались взрывы

Тревога объявлена из-за пуска врагом ракет с самолетов над Каспием

В ночь на понедельник, 22 мая, во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в некоторых городах раздались взрывы. По данным мониторинговых пабликов, причиной объявления воздушной тревоги стали пуски крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

Обновлено 04:24

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о завершении атаки врага. Официально отбоя воздушной тревоги не было.

Обновлено 04:04

В Днепропетровской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Обновлено 3:49

Воздушная тревога распространилась на все регионы Украины.

Обновлено 3:44

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал внимательно отнестись к воздушной тревоге. По его словам, угроза еще остается.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Обновлено 03:30

В Днепропетровской и Харьковской области прогремели взрывы.

Обновлено 3:21

Спикер Одесской ОВ Сергей Братчук призвал не снимать и не публиковать в сеть кадры работы средств ПВО и последствий российских террористических ударов.

Обновлено 2:51

В МВД Украины призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что российский враг в последнее время активизировал ракетные удары по территории Украины. По мнению некоторых военных экспертов, таким образом россияне пытаются предотвратить наступление ВСУ и нанести существенный ущерб инфраструктуре нашего государства. При этом враг запускает вместе с ракетами разведывательные беспилотники, в том числе SuperCam. Кроме того, в атаках принимают участие ракеты разного типа. К счастью, украинская ПВО показывает отличные результаты, сбивая все воздушные цели.