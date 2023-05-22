В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у низці міст пролунали вибухи

Тривога оголошена через пуск ворогом ракет з літаків над Каспієм

В ніч на понеділок, 22 травня, у багатьох регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Крім того, в деяких містах пролунали вибухи. За даними моніторингових паблііків, причиною оголошення повітряної тривоги стали пуски крилатих ракет з акваторії Каспійського моря.

Оновлено 04:36

Над Миколаєвом помічені ворожі дрони.

Оновлено 04:24

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про завершення атаки ворога. Офіційно відбою повітряної тривоги не було.

Оновлено 04:04

В Дніпропетровській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Оновлено 3:49

Повітряна тривога поширилась на всі регіони України.

Оновлено 3:44

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав уважно поставитися до повітряної тривоги. За його словами, загроза ще лишається.

У свою чергу, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

03:30 На Дніпропетровщині та Харківщині пролунали вибухи.

Оновлено 3:21

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не знімати та не публікувати у мережу кадри роботи засобів ППО та наслідків російських терористичних ударів.

Оновлено 2:51

У МВС України закликали не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що російський ворог останнім часом активізував ракетні удари територією України. На думку деяких військових експертів, таким чином росіяни намагаються запобігти наступу ЗСУ та завдати суттєвої шкоди інфраструктурі нашої держави. При цьому ворог запускає разом із ракетами розвідувальні безпілотники, зокрема SuperCam. Крім того, в атаках приймають участь ракети різного типу. На щастя, українська ППО показує відмінні результати, збиваючи всі повітряні цілі.