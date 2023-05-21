Війна — день 452: ситуація в Бахмуті критична, але ЗСУ тримають оборону

Оперативно про головне 21 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 452 дні. Противник стягнув усі свої резерви до Бахмута, через що просування ЗСУ у цьому районі сповільнилося, хоча в самому місті ситуація залишається критичною. Проте контратаки українських захисників продовжуються на північ і південь від міста, через що у росіян виникли справедливі побоювання, що він може бути оточений. На тлі цього найманці ПВК "Вагнера" заявляють про захоплення Бахмута та намір піти звідти до кінця місяця.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Італія не постачатиме Україні літаки, оскільки в неї немає винищувачів F-16 на озброєнні. Проте країна готова допомогти ЗСУ із навчанням пілотів, заявила прем’єр країни Джорджа Мелоні.

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 449: росіяни активізувалися на північному напрямку, атаки на міста України продовжуються

Дізнатися про головні події 19 травня можна в публікації: Війна — день 450: жорстокі бої за Бахмут продовжуються, РФ стягнула туди більшу частину своїх резервів

З даними за 20 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 451: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріл мирних міст