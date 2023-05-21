Харків зазнав ракетного обстрілу: що відомо

Ракети були запущені з Білгородської області

Увечері неділі, 21 травня, окупанти знову обстріляли Харків та область із застосуванням перероблених ракет зенітно-ракетного комплексу С-300.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — написав у своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Наш кореспондент у Харкові повідомляє про два сильні вибухи, які чути у місті.

Телеграм-канал моніторингової групи OSINT повідомляє, що удари завдавалися з території Білгородської області рф ракетами С-300.

Ця ж інформація підтверджується відео росіян, які публікують запуски ракет із Білгородської області:

Наразі інформації про "прильоти" та можливі наслідки ракетного удару немає.

Як повідомлялося раніше, окупанти останнім часом посилили ракетний терор українських міст. Так 20 травня внаслідок ударів по Києву уламки збитого безпілотника впали на житлову багатоповерхівку, через що там спалахнула пожежа. Завдяки зусиллям рятувальників його вдалося швидко згасити.