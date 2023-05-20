Атака ворога на Київ: виникла пожежа на даху будинку від падіння уламків БПЛА

Українців закликають залишатися в укриттях до закінчення тривоги

Ніч на суботу, 20 травня, обіцяє бути неспокійною через нові спроби російського ворога завдати удару по мирним українським містам.

Зокрема, на першу годину ночі повітряну тривогу оголосили у низці областей, а також у столиці.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Київська область — повітряна тривога!" — повідомили у Telegram Київський ОВА. Є загроза атаки ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА.

Українців закликають не залишати укриття, а також дотримуватися правила "двох стін".

Моніторингові групи пишуть про повітряні цілі з російської Брянської області у напрямку Київської та Чернігівської областей. Імовірно, противник застосовує дрони-каміказди типу Shahed.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає не нехтувати небезпекою через повітряні тривоги. "Ставимось уважно до тривоги. Не знімайте роботу ППО", — пише він.

Жителів області закликають залишайтеся в укриттях, дотримуватися інформаційної тиші (не фотографуйте та не знімайте роботу ППО). Очільник Київської МВА Сергій Попко інформує про роботу ППО навколо повітряного простору Києва.

"Повітряна тривога триває!.. Перебувайте в укриттях до відбою!" — додає він.

Також прийшло провідомлення про пожежу на даху одного з будинків.

Нагадаємо, минулої ночі 19 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів і роботу ППО. Зокрема, вибух пролунав у Кривому Розі, а також у Львові. Додамо, що у Київській МВА вчора повідомили, що під час тієї нічної атаки "Шахедів" на столицю всі ворожі цілі були збиті ППО, й удари по Києву не були допущені.