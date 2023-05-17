"Всі рівні, а вона рівніша": мережа незадоволена безкарністю Ксенії Мішиної за фото роботи ППО у Києві

Українці обурені вчинком актриси

Ніч 16 травня стала для киян однією з найжахливіших через масовану атаку на столицю. На щастя, наше ППО зуміло захистити мешканців Києва, проте не всі вміють за це "правильно дякувати". Деякі горе-блогери у своїх соцмережах опублікували фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони. До них потрапила і відома українська актриса Ксенія Мішина.

На своїй сторінці в Інстаграм вночі 16 травня Ксенія опублікувала сторіс, де видно було роботу української ППО, супроводивши фото подякою за їхню роботу. Однак, оскільки не так складно дізнатися, де живе Мішина, можна легко вичислити місцеперебування протиповітряної оборони.

"Так і живемо. З крутим ППО та прип**днутим сусідом" — написала актриса.

Однак є одне але. Якщо багатьох блогерів, які розповсюджували відео роботи ППО в мережі, вже затримали і на них чекає покарання, то актриса "залишилася без уваги". Це і викликало хвилю обурення у мережі.

Зазначимо, що це не перший хейт у бік Мішиної за останній рік. Раніше фанам актриси не сподобалося, що під час війни вона активно постить у своїх соцмережах фото та відео у купальниках чи сексуальній білизні з курортів.