"Все равны, а она равнее": сеть недовольна безнаказанностью Ксении Мишиной за фото работы ПВО в Киеве

Украинцы возмущены поступком актрисы

Ночь 16 мая стала для киевлян одной из самых ужасных из-за массированной атаки на столицу. К счастью, наше ПВО сумело защитить жителей Киева, однако не все умеют за это "правильно благодарить". Некоторые горе-блогеры в своих соцсетях опубликовали фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны. В их число попала и известная украинская актриса Ксения Мишина.

На своей странице в Инстаграм ночью 16 мая Ксения опубликовала сторис, где видна была работа украинской ПВО, сопроводив фото благодарностью за их работу. Однако поскольку не так сложно узнать, где живет Мишина, можно легко вычислить местонахождение противовоздушной обороны.

"Так и живем. С крутым ПВО и **нутым соседом" — написала актриса.

Однако есть одно но. Если многих блогеров, которые распространяли видео работы ПВО в сети, уже задержали и их ждет наказание, то актриса "осталась без внимания". Это и вызвало волну негодования в сети.

Отметим, что это не первый хейт в сторону Мишиной за последний год. Ранее фанам актрисы не понравилось, что во время войны она активно постит в своих соцсетях фото и видео в купальниках или сексуальном белье с курортов.