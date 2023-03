"Это низко и презрительно": похудевшую Мишину захейтили за фото с курорта

Помимо восхищенных комплиментов, актриса получила и "дозу" хейта

Известная украинская актриса Ксения Мишина, экс-героиня реалити "Холостячка", никак не может нарадоваться своей "новой" фигурой, и активно постит в своих соцсетях свои фото и видео в купальниках или сексуальном белье, которое отлично подчеркивает ее подтянутое тело. Однако не всем ее поклонникам это нравится.

После ряда снимков с фотосессий, Ксения опубликовала короткое видео с бассейна на курорте, куда она отправилась отдыхать вместе со своим сыном. На ролике актриса позирует в разных позах: и в воде, и около бассейна, демонстрируя свое подтянутое тело в купальнике.

"No matter what they say" — подписала свою публикацию Мишина, возможно с намеком, что ей все равно на мнение других.

Но в комментариях подписчики знаменитости все равно его оставляют. При чем многие из отзывов совсем не приятные. Мишиной "прилетело" и за отдых заграницей во время войны, и за чрезмерный показ своего обнаженного тела, а также девушку сравнили с блогершей Дарьей Квитковой, которая также активно хвастается результатами своего похудания.

