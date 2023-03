"Це низько і зневажливо": схудлу Мишину захейтили за фото з курорту

Окрім захоплених компліментів, актриса отримала і "дозу" хейту

Відома українська актриса Ксенія Мішина, ексгероїня реаліті "Холостячка", ніяк не може натішитися своєю "новою" фігурою, і активно постить у своїх соцмережах свої фото та відео в купальниках чи сексуальній білизні, яка чудово демонструє її підтягнуте тіло. Однак не всім її шанувальникам це подобається.

Після низки знімків із фотосесій, Ксенія опублікувала коротке відео з басейну на курорті, куди вона вирушила відпочивати разом зі своїм сином. На ролику актриса позує у різних позах: і у воді, і біля басейну, демонструючи своє підтягнуте тіло у купальнику.

"No matter what they say" — підписала свою публікацію Мішина, можливо з натяком, що їй все одно на думку інших.

Але у коментарях підписники знаменитості все одно його залишають. При чому багато відгуків не зовсім приємні. Мішиній "прилетіло" і за відпочинок закордоном під час війни, і за надмірний показ свого оголеного тіла, а також дівчину порівняли з блогеркою Дарією Квітковою, яка також активно вихваляється результатами свого схуднення.

