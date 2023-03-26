Такою зірку "Сватів" ніхто не бачив: Анна Кошмал показала, як виглядає в купальнику (фото)

28-річна актриса є веганкою і займається йогою

Українська актриса театру і кіно Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", продемонструвала розкішну фігуру.

В Інстаграмі 28-річна зірка виклала кадри з відвертої фотосесії, на яких вона позує у красивому чорному купальнику. Анна Кошмал впевнено хизується своєю підтягнутою фігурою. Відомо, що українська актриса займається йогою, а також є веганом, тобто не вживає у їжу м'яса та інших продуктів, що містять тваринний білок. Це і допомагає жінці виглядати як модель навіть після того, як у 2018 році Кошмал родила сина Михайла.

"У кожної жінки безліч тіл, які вона одягає за настроєм", — підписала фото актриса. Слова належать Джанфранко Ферре — знаменитому італійському дизайнеру.

Нагадаємо, що нещодавно колега Кошмал по сцені, українська актриса Ксенія Мішина похизувалась підкачаною фігурою. 33-річній зірці вдалося скинути 9 кілограмів, проте така кардинальна трансформація тіла не сподобалась багатьом її шанувальникам. Фоловери заявили у соцмережі, що Мішина втратила свою жіночність, а тепер перетворилась на "чоловіка з тренажерки".