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"Ти ж не чоловік з тренажерки": Мішина після схуднення викликала суперечки в мережі серією відвертих знімків (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ксенія Мішина зараз важить 48 кг, за її словами Новина оновлена 22 березня 2023, 13:50
Ксенія Мішина зараз важить 48 кг, за її словами. Фото instagram.com/misha.k.ua

Актриса похвалилася сталевим пресом, але підкачане тіло припало до смаку не всім її фанатам

Українська актриса Ксенія Мішина, ексгероїня реаліті "Холостячка" продовжує радувати шанувальників у соцмережах пікантними фотографіями після того, як схудла на 9 кілограмів до позначки 48 на вагах. Хтось із фанів захоплюється підтягнутістю зірки, інші ж зізнаються, що пишніші форми актриси їм подобалися більше.

Серію гарячих знімків Ксенія Мішина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Публікація викликала жваві суперечки у коментарях.

Так, актриса позує у відвертому комплекті шкіряної білизни чорного кольору та шкіряних штанах, які вона розстебнула. Знімки у всій красі демонструють прес і м’язи Мішиної.

У коментарях думки про фігуру улюблениці розділилися. Багато хто захоплюється роботою, яку проробила Мішина над своїм тілом за останні чотири місяці. Так, її подруга і колега за акторським цехом Наталка Денисенко відважила емоційний комплімент: "Обоооожееееее бооожее ну ти просто". У захват від фото Мішиної прийшла і відома акторка Ольга Сумська: "Ні, ну це космос".

Деякі користувачі зізнаються: вигляд, який мала Мішина раніше, їм подобався більше. Коментатори висловлюються на користь більш пишних форм:

  • "Ну ні, це занадто. Виглядає як копчене філе. При всій повазі до вас, Ксенія".
  • "Ксю, поверни свою жіночність, будь ласка. Ти була такою романтичною, ніжною, жіночною, природна краса, а тепер усе це зникло... Так, кожному своє, але не забувай про те, що ти – дівчина, а не чоловік із тренажерки …"
Ксенія Мішина в Інстаграм
Після сміливих фото на Мішину посипалися коментарі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка "Постукайся в мої двері" дуже змінилася. Виконавиця ролі Мело, як виявилося, спеціально товстішала заради проєкту.

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