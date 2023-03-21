Дружина Віктора Павлика переробила носа: перше фото після операції

Дружина народного артиста здійснила свою давню мрію

Українська блогерка, дружина народного артиста України, співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова продовжує змінювати свою зовнішність. Раніше дівчина збільшила губи, а тепер зважилася здійснити свою давню мрію та виправила собі ніс.

Протягом кількох тижнів блогерка інтригувала своїх підписників "днем Х", і цією "подією" виявилася ринопластика. Про це Катерина розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Моя мрія здійснилася. Плачу від щастя" — підписала одне з відео з лікарні Репяхова.

Катя Репяхова до ринопластики: фото

Раніше блогерка показала, як насправді виглядає без макіяжу. Дівчина отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу. Також Катерина ділилася фото сина Віктора Павлика Михасика.