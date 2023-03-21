Жена Виктора Павлика переделала нос: первое фото после операции

Супруга народного артиста исполнила свою давнюю мечту

Украинская блогерша, супруга народного артиста Украины, певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова продолжает изменять свою внешность. Ранее девушка увеличила губы, а теперь решилась исполнить свою давнюю мечту и исправила себе нос.

На протяжении нескольких недель блогерша интриговала своих подписчиков "днем Х", и этим "событием" оказалась ринопластика. Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Моя мечта исполнилась. Плачу от счастья" — подписала одно из видео с больницы Репяхова.

Катя Репяхова до ринопластики: фото

Ранее блогерша показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Девушка получила одобрительные отзывы, показав натуральную красоту. Также Екатерина делилась фото сына Виктора Павлика — Михасика.