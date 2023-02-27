Как выглядит младший сын 57-летнего Виктора Павлика: молодая жена певца поделилась фото

Мальчик очень похож на своего звездного отца

Украинская блогерша Екатерина Репяхова показала, как повзрослел ее общий с Виктором Павликом сын — Михаил, которого звездные родители нежно называют Михасиком. Мальчик родился в июне 2021 года, а для известного певца это уже четвертый ребенок.

Девушка выложила в соцсети Инстаграм фото, сделанные в семейной поездке в Буковеле. "Рандомные фото из нашей поездки на память", — написала Екатерина в посту.

На изображениях, моложе своего 57-летнего мужа почти на 30 лет, Екатерина показала, как сейчас выглядит Михасик. На одном из фото малыш искренне улыбается, и стоит отметить, что мальчик очень похож на своего звездного отца.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. А в январе 2021-го Репяхова объявила, что ждет ребенка. Ранее девушка рассказывала, что до романа с исполнителем была в длительных отношениях с другим мужчиной.