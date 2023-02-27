Невеста Виктория Апанасенко восхитила платьем с глубоким разрезом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 596
28-летняя "Мисс Украина Вселенная" показалась в наряде от украинского дизайнера
Украинская модель, победительница "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко очаровала роскошным образом в стильном платье.
28-летняя девушка, которая в скором времени выйдет замуж (личность любимого Виктория так и не раскрывает), продемонстрировала на одной из фотосессий очень утонченное черное платье, с глубоким разрезом от бедра. Известно, что автором наряда стал украинский дизайнер Иван Фролов.
Стоит отметить, что ранее Виктория показывала это платье, но только с украинским флагом. С таким образом Апанасенко представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная", которое состоялось в Новом Орлеане (США) в январе этого года.
Поклонникам девушки в соцсети Инстаграм очень понравился ее потрясающий лук. В комментариях написали, что образ Апанасенко получился невероятно красивым.
Ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье украинского дизайнера Екатерины Рутман. Позже Виктория показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. Свой образ она также подчеркнула сумкой известного украинского бренда.
На днях Апанасенко очаровала поклонников образом в коротком черном платье. Подчеркнула нежный лук модель ожерельем с жемчугом.