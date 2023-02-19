Обрученная "Мисс Украина Вселенная 2022" очаровала луком в коротком черном платье (фото)

Нежный образ Апанасенко показала в наряде украинского бренда

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница Украины на международном шоу "Мисс Вселенная-2022" в который раз продемонстрировала стильный образ.

Виктория Апанасенко, только недавно поделившаяся с поклонниками радостной новостью о своей помолвке (имя любимого девушка не раскрывает), похвасталась красивым луком в соцсети Инстаграм. "Но клянусь, лучшие вещи находишь, когда не ищешь", — написала на английском языке Апанасенко.

На фото Виктория позирует в стильном черном платье украинского бренда L’Ange Blanc. Подчеркнула нежный образ модель ожерельем с жемчугом и распущенными волосами.

"Какая красивая", "Очень красивая", "Наша украинская красавица", "Фантастическая" — восхищаются подписчики модели в комментариях к фото.

Напомним, что ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье украинского дизайнера Екатерины Рутман. К наряду Апанасенко добавила такие аксессуары как золотистую сумочку и такого же оттенка серьги.

Позже Виктория показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. Свой образ она также подчеркнула сумкой известного украинского бренда.