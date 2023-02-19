Заручена "Міс Україна Всесвіт 2022" зачарувала луком в короткій чорній сукні (фото)
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Ніжний образ Апанасенко показала у вбрані від українського бренду
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" і представниця України на міжнародному шоу "Міс Всесвіт-2022" в котрий раз продемонструвала стильний образ.
Вікторія Апанасенко, яка тільки нещодавно поділилась з шанувальниками радісною новиною про свої заручини (ім'я коханого дівчина не розкриває), похизувалась красивим луком в соцмережі Інстаграм. "Але клянуся, найкращі речі знаходиш, коли не шукаєш", — написала англійською Апанасенко.
На фото Вікторія позує в стильній чорній сукні українського бренду L'ange Blanc. Підкреслила ніжний образ модель намистом з перлами і розпущеним волоссям.
"Яка гарна", "Дуже красива", "Наша українська красуня", "Фантастична", — захоплюються підписники моделі в коментарях до фото.
Нагадаємо, що раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні української дизайнерки Катерини Рутман. До наряду Апанасенко додала такі аксесуари як золотисту сумочку і такого ж відтінку сережки.
Пізніше Вікторія показала стильний аутфіт з чорним топом, жакетом і світлими джинсами. Свій образ дівчина також підкреслила сумкою відомого українського бренду.