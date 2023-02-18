Українка увійшла до топ-20 на "Miss Charm-2023" у В’єтнамі: що відомо про Анастасію Панову (фото)

Модель із Кривого Рогу стала однією з найкращих на конкурсі краси

Не встигли ми забути про скандальний конкурс краси з росіянкою "Міс Всесвіт-2022", як знову нам оголосили результати фіналу "Miss Charm-2023" — шоу, яке відбулося у В’єтнамі 16 лютого.

Як повідомляють організатори конкурсу "Міс Україна Всесвіт", 28-річна представниця України Анастасія Панова потрапила до топ-20 найкращих учасниць. За корону цього року боролися конкурсантки з 34 країн світу, проте Пановій вдалося стати однією з найкращих.

"Щиро пишаємося результатом Анастасії!", — написали представники конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в Інстаграмі. Перемогла у конкурсі 27-річна представниця Бразилії Лума Руссо. Друге місце посіла філіппінка, а третє – індонезійка.

Анастасія Панова увійшла до топ-20 Miss Charm-2023 у В’єтнамі

Перша трійка Miss Charm-2023

Що відомо про Анастасію Панову

Дівчина народилася у Кривому Розі. За освітою – фельдшер швидкої допомоги. Була фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021", де перемогла Анна Неплях. Також Анастасія Панова пробувала свої сили у проєктах "Нового каналу" — "Топмодель по-українськи 2" та "Супер топмодель по-українськи".

Нагадаємо, що на міжнародному конкурсі краси в США "Міс Всесвіт-2022" українка Вікторія Апанасенко виступила у костюмі Архангела Михайла, підкоривши зал своїм образом. І хоча конкурс виграла американка, Вікторія Апанасенко приїхала додому не з порожніми руками – модель завоювала для України престижну нагороду Spirit of Carnival Award.