Украинка вошла в топ-20 на "Miss Charm-2023" во Вьетнаме: что известно об Анастасии Пановой (фото)

Модель из Кривого Рога стала одной из лучших на конкурсе красоты

Не успели мы забыть о скандальном конкурсе красоты с россиянкой "Мисс Вселенная-2022", как вновь нам огласили результаты финала "Miss Charm-2023" — шоу, которое состоялось во Вьетнаме 16 февраля.

Как сообщают организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная", 28-летняя представительница Украины Анастасия Панова попала в топ-20 лучших участниц. За корону в этом году боролись конкурсантки из 34 стран мира, однако Пановой удалось стать одной из лучших.

"Искренне гордимся результатом Анастасии!", — написали представители конкурса "Мисс Украина Вселенная" в Инстаграме. Победила в конкурсе 27-летняя представительница Бразилии Лума Руссо. Второе место заняла филиппинка, а третье – индонезийка.

Анастасия Панова вошла в топ-20 Miss Charm-2023 во Вьетнаме

Первая тройка Miss Charm-2023

Что известно об Анастасии Пановой

Девушка родилась в Кривом Роге. По образованию — фельдшер скорой помощи. Была финалисткой конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021", где победила Анна Неплях. Также Анастасия Панова пробовала свои силы в проектах "Нового канала" — "Топ-модель по-украински 2" и "Супер топ-модель по-украински".

Напомним, что на международном конкурсе красоты в США "Мисс Вселенная-2022" украинска Виктория Апанасенко выступила в костюме Архангела Михаила, покорив зал своим образом. И хотя конкурс выиграла американка, Виктория Апанасенко приехала домой не с пустыми руками – модель завоевала для Украины престижную награду Spirit of Carnival Award.