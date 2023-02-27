Наречена Вікторія Апанасенко зачарувала сукнею з глибоким розрізом (фото)

28-річна "Міс Україна Всесвіт" показалась у вбранні від українського дизайнера

Українська модель, переможниця "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на конкурсі "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко зачарувала розкішним образом у стильній сукні.

28-річна дівчина, яка незабаром вийде заміж (особистість коханого Вікторія так і не розкриває), продемонструвала на одній із фотосесій дуже витончену чорну сукню, з глибоким розрізом від бедра. Відомо, що автором вбрання став український дизайнер Іван Фролов.

Варто зазначити, що раніше Вікторія показувала цю сукню, але лише з українським прапором. З таким образом Апанасенко представляла нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт", яке відбулося у Новому Орлеані (США) у січні цього року.

Шанувальникам дівчини в соцмережі Інстаграм дуже сподобався її приголомшливий лук. У коментарях написали, що образ Апанасенко вийшов надзвичайно красивим.

Раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні українського дизайнера Катерини Рутман. Пізніше Вікторія показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. Свій образ вона також підкреслила сумкою відомого українського бренду.

Днями Апанасенко зачарувала шанувальників образом у короткій чорній сукні. Підкреслила ніжний лук модель намистом з перлами.