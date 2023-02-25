56-річна Сумська в стильному образі привітала українок з особливим святом (фото)

Зірка українського шоубізнесу привітала з Днем української жінки

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська в суботу привітала своїх шанувальниць з неофіційним святом 25 лютого — Днем української жінки, яке народні депутати хочуть запровадити в день народження української поетеси Лесі Українки.

56-річна зірка вітчизняного шоубізнесу виклала пост в Інстаграмі, в якому звернулась до своїх шанувальниць і всіх жінок нашої країни. Актриса зазначила, що вже виглядає весну і теплі промені, які б зігрівали серце в цей тяжкий час.

"Виглядаю весну. За будь-яких обставин, через біль, стреси, депресії, але сонячні промені зігрівають серце, дарують надію і зміцнюють нашу віру в Перемогу!", — написала Сумська в соцмережі.

На фото, яке до посту прикріпила Ольга Сумська, вона позує в стильному вбрані, а саме в жакеті з малюнками, шкіряних чорних штанах і такого ж кольору масивних чоботях.

Нагадаємо, що нещодавно народні депутати України запропонували 25 лютого відзначати нове свято — День української жінки, натомість вихідний 8 березня мають намір прибрати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська показала, де ховається під час повітряних тривог і обстрілів. У своєму гардеробі зірка влаштувала домашнє "бомбосховище".