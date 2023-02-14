В Україні хочуть змінити дати трьох великих свят: що пропонують

Міжнародний жіночий день пропонують відзначати 25 лютого

На одному із найближчих засідань Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт, в рамках якого пропонується скасування Дня праці, Міжнародного жіночого дня та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Автори законопроєкту пропонують парламентаріям замість свят, які в Україні відзначають 8 березня, 1 та 9 травня впровадити інші святкові дати, а саме:

25 лютого (день народження української поетеси Лесі Українки) визначити Днем української жінки (Днем українки),

(день народження української поетеси Лесі Українки) визначити (Днем українки), 9 березня (день народження поета Тараса Григоровича Шевченка) – Шевченківський день ,

(день народження поета Тараса Григоровича Шевченка) – , друга неділя травня – День матері.

У записці до проєкту закону автори зазначають, що Україна зараз переживає період відродження, тому українська нація повинна остаточно попрощатися із нав'язаними традиціями минулої спадщини.

"Українська нація переживає період відродження, відбулася Революція Гідності і ведеться запекла війна з агресором — росією. Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", — наголошують автори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в які дати 2023 року українці відзначатимуть Великдень, Трійцю та інші державні свята.