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Головні свята України у 2023 році: коли відзначаємо Великдень, Трійцю та інші державні свята

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Календар державних свят на 2023 рік Новина оновлена 09 січня 2023, 11:32
Календар державних свят на 2023 рік. Фото Колаж "Телеграфу"

І чи будуть в українців традиційні вихідні

Цьогоріч українці відзначатимуть 12 офіційних державних свят. У більшості з них дата святкування незмінна, лише Великдень і Трійця щорічно припадають на різні дні.

Минулий рік пройшов без додаткових вихідних, оскільки на час воєнного стану в Україні призупинено дію ст. 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. А це значить, що чітко регламентованих офіційних вихідних просто немає — графіки роботи та відпочинку нині встановлюють роботодавці. Однак, хай там що, а дати державних свят офіційно затверджені і далі ми розповімо, на які числа припадають головні свята українців.

Державні свята в Україні у 2023 році

  • 1 січня — Новий Рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 16 квітня — Великдень;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня — День Перемоги;
  • 4 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 28 липня — День української державності;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисника України;
  • 25 грудня — Різдво Христове.
Державні свята в Україні у 2023 році

Чи будуть додаткові вихідні у 2023 році

Як ми вже зауважували, доки в Україні запроваджений воєнний стан, такого поняття як "офіційний вихідний" просто немає. Якщо раніше державне свято припадало на вихідні (суботу чи неділю), то понеділок теж автоматично ставав неробочим днем. Нині ж це правило не діє.

Більш того, будь-яке державне свято під час воєнного стану є звичайним робочим днем. Зробити його вихідним для своїх підлеглих може хіба що керівник певної компанії, підприємства чи організації.

Нагадаємо, що воєнний стан наразі продовжили до 19 лютого. І дуже ймовірно, що цього дня його знову пролонгують.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв про те, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що від цього змінюється.

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