Головні свята України у 2023 році: коли відзначаємо Великдень, Трійцю та інші державні свята

І чи будуть в українців традиційні вихідні

Цьогоріч українці відзначатимуть 12 офіційних державних свят. У більшості з них дата святкування незмінна, лише Великдень і Трійця щорічно припадають на різні дні.

Минулий рік пройшов без додаткових вихідних, оскільки на час воєнного стану в Україні призупинено дію ст. 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. А це значить, що чітко регламентованих офіційних вихідних просто немає — графіки роботи та відпочинку нині встановлюють роботодавці. Однак, хай там що, а дати державних свят офіційно затверджені і далі ми розповімо, на які числа припадають головні свята українців.

Державні свята в Україні у 2023 році

1 січня — Новий Рік;

— Новий Рік; 7 січня — Різдво Христове;

— Різдво Христове; 8 березня — Міжнародний жіночий день;

— Міжнародний жіночий день; 16 квітня — Великдень;

— Великдень; 1 травня — День праці;

— День праці; 9 травня — День Перемоги;

— День Перемоги; 4 червня — Трійця;

— Трійця; 28 червня — День Конституції України;

— День Конституції України; 28 липня — День української державності;

— День української державності; 24 серпня — День Незалежності України;

— День Незалежності України; 14 жовтня — День захисника України;

— День захисника України; 25 грудня — Різдво Христове.

Чи будуть додаткові вихідні у 2023 році

Як ми вже зауважували, доки в Україні запроваджений воєнний стан, такого поняття як "офіційний вихідний" просто немає. Якщо раніше державне свято припадало на вихідні (суботу чи неділю), то понеділок теж автоматично ставав неробочим днем. Нині ж це правило не діє.

Більш того, будь-яке державне свято під час воєнного стану є звичайним робочим днем. Зробити його вихідним для своїх підлеглих може хіба що керівник певної компанії, підприємства чи організації.

Нагадаємо, що воєнний стан наразі продовжили до 19 лютого. І дуже ймовірно, що цього дня його знову пролонгують.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв про те, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що від цього змінюється.