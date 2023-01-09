Головні свята України у 2023 році: коли відзначаємо Великдень, Трійцю та інші державні свята
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І чи будуть в українців традиційні вихідні
Цьогоріч українці відзначатимуть 12 офіційних державних свят. У більшості з них дата святкування незмінна, лише Великдень і Трійця щорічно припадають на різні дні.
Минулий рік пройшов без додаткових вихідних, оскільки на час воєнного стану в Україні призупинено дію ст. 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. А це значить, що чітко регламентованих офіційних вихідних просто немає — графіки роботи та відпочинку нині встановлюють роботодавці. Однак, хай там що, а дати державних свят офіційно затверджені і далі ми розповімо, на які числа припадають головні свята українців.
Державні свята в Україні у 2023 році
- 1 січня — Новий Рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 16 квітня — Великдень;
- 1 травня — День праці;
- 9 травня — День Перемоги;
- 4 червня — Трійця;
- 28 червня — День Конституції України;
- 28 липня — День української державності;
- 24 серпня — День Незалежності України;
- 14 жовтня — День захисника України;
- 25 грудня — Різдво Христове.
Чи будуть додаткові вихідні у 2023 році
Як ми вже зауважували, доки в Україні запроваджений воєнний стан, такого поняття як "офіційний вихідний" просто немає. Якщо раніше державне свято припадало на вихідні (суботу чи неділю), то понеділок теж автоматично ставав неробочим днем. Нині ж це правило не діє.
Більш того, будь-яке державне свято під час воєнного стану є звичайним робочим днем. Зробити його вихідним для своїх підлеглих може хіба що керівник певної компанії, підприємства чи організації.
Нагадаємо, що воєнний стан наразі продовжили до 19 лютого. І дуже ймовірно, що цього дня його знову пролонгують.
Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв про те, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що від цього змінюється.