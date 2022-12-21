Зміни не зачеплять лише Великдень: коли будуть різні церковні свята у 2023 році

Зважаючи на можливість святкувати Різдво 25 грудня замість 7 січня, низка важливих православних свят теж відзначатимуться в інші дні

Нинішній рік запам’ятається українцям не лише #повномасштабним вторгненням росії, а й змінами у церковному календарі. Наприклад, нещодавно ПЦУ дозволила вірянам відзначати Різдво 25 грудня – за новоюліанським календарем. Тепер кожен може сам обирати, коли святкувати – наприкінці року чи на початку, як було заведено раніше.

Однак такі нововведення тягнуть за собою зміну дат і для інших церковних свят, попереджають Факти ICTV. Далі розповідаємо, на які дні у 2023 році припадатимуть головні християнські свята.

Отже, якщо ви зібралися відзначати Різдво 25 грудня, то всі наступні свята зміщаються в датах таким чином:

Маланки – 31 грудня замість 13 січня;

– замість 13 січня; Василів день – 1 січня замість 14 січня;

– замість 14 січня; Водохреща буде уже 6 січня замість 19-го;

буде уже замість 19-го; Благовіщення теж буде раніше – 25 березня замість 7 квітня;

теж буде раніше – замість 7 квітня; Юрія – 23 квітня замість 6 травня;

– замість 6 травня; Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня;

буде замість 7 липня; Петра та Павла припадатиме на 29 червня , а не 12 липня;

припадатиме на , а не 12 липня; Іллі – на 20 липня замість 2 серпня;

– на замість 2 серпня; Маковея буде 1 серпня замість 14 серпня;

буде замість 14 серпня; Преображення Господнє буде 6 серпня замість 19 серпня;

буде замість 19 серпня; Перша Пречиста – 15 серпня замість 28 серпня;

– замість 28 серпня; Друга Пречиста – 8 вересня замість 21 вересня;

– замість 21 вересня; Покров Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня замість 14 жовтня;

буде замість 14 жовтня; День Андрія Первозванного переноситься на 30 листопада замість 13 грудня;

переноситься на замість 13 грудня; День Святого Миколая – 6 грудня замість 19 грудня.

Зауважимо, що Вербна неділя (попри оновлення календаря) залишається без змін, адже свято прив’язане до Великодня. Він, своєю чергою, в даті теж не зміниться. Те саме стосується і так званих "зелених свят" – йдеться, зокрема, про Трійцю, яка щороку відзначається на 50-й день після Великодня.

Нагадаємо, що питання з перенесенням дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня у ПЦУ досі не закрите. Священнослужителям дозволили проводити святкову службу 25-го числа, однак обговорення щодо запровадження єдиної дати для всіх парафій ПЦУ ще тривають. Раніше ми розповідали, у чому різниця між цими датами і коли ж варто відзначати Різдво Христове.