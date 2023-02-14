В Украине хотят изменить даты трех больших праздников: что предлагают

Международный женский день предлагают отмечать 25 февраля

На одном из ближайших заседаний Верховная Рада рассмотрит новый законопроект, в рамках которого предлагается отмена Дня труда, Международного женского дня и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Авторы законопроекта предлагают парламентариям вместо праздников, которые в Украине отмечают 8 марта, 1 и 9 мая ввести другие праздничные даты, а именно:

25 февраля (день рождения украинской поэтессы Леси Украинки) определить Днем украинской женщины (Днем украинки),

(день рождения украинской поэтессы Леси Украинки) определить (Днем украинки), 9 марта (день рождения поэта Тараса Григорьевича Шевченко) – Шевченковский день,

(день рождения поэта Тараса Григорьевича Шевченко) – второе воскресенье мая – День матери.

В записке к проекту закона авторы отмечают, что Украина сейчас переживает период возрождения, поэтому украинская нация должна окончательно проститься с навязанными традициями прошлого наследия.

"Украинская нация переживает период возрождения, произошла Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором — россией. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, нуждающегося в закреплении и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", — подчеркивают авторы.

Ранее "Телеграф" сообщал, в какие даты в 2023 году украинцы будут отмечать Пасху, Троицу и другие государственные праздники.